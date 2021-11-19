Силовики затримали російського агента спецслужби [ Редактировать ]
Агента російської спецслужби затримали харківські силовики.
Шпигун був посадовцем в одній з міськрад області і збирав розвід-інформацію про військові об'єкти та українських патріотів.
Його кураторів цікавили маршрути переміщення військової техніки та види озброєнь армійців.
Отриману інформацію використовували у пропагандистських кампаніях проти України.
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