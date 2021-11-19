Правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Замовив його вбивство громадянин США спільно з українкою. Виконавців, тобто кілерів шукали в Україні, - повідомив очільник МВС Денис Монастирський. Втім оперативники вийшли із замовниками на зв'язок першими і провели спецоперацію. За даними слідства, замах пов'язаний із агродіяльністю Лещенка ще 2018 року - до того, як він став міністром. Затриманим загрожує довічне ув'язнення.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ:

Відбулася зустріч замовників і того кілера, який мав реалізувати цей злочин, в ресторані. І була повністю обговорена вся оперативна ситуація цього замовлення. Що, скільки. Було надано завдаток, у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину. Громадянин Сполучених Штатів мав виїхати з України після цього.

Роман Лещенко, міністр аграрної політики: