На східних рубежах України окупанти 5 разів порушували режим тиші за добу. Позиції українських армійців атакували біля Мар'янки, Кам'янки та селища Нью-Йорк. Супротивник переважно застосовує потужне озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Іноді буває, що не прицільно, так, аби куди-небудь, а іноді буває, що досить таки прицільно луплять. Тоді вже їм приходиться давати адекватну відповідь. Після цього вони замовкають…