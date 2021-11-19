Ворог п'ять разів порушив режим тиші [ Редактировать ]
На східних рубежах України окупанти 5 разів порушували режим тиші за добу. Позиції українських армійців атакували біля Мар'янки, Кам'янки та селища Нью-Йорк. Супротивник переважно застосовує потужне озброєння, заборонене Мінськими угодами.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
Іноді буває, що не прицільно, так, аби куди-небудь, а іноді буває, що досить таки прицільно луплять. Тоді вже їм приходиться давати адекватну відповідь. Після цього вони замовкають…
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На світанку в напрямку Невельського противник відкрив вогонь зі 120-х мінометів. Згодом з того самого калібру вдарив по наших позиціях біля Новоолександрівки. Напередодні на фронті поранений український військовий.
За минулу добу ворог 13 разів порушував режим тиші, 6 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
За минулу добу ворог 10 разів порушував режим тиші, 5 із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.