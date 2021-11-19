Саакашвілі може впасти в кому [ Редактировать ]
Стан Міхеїла Саакашвілі після того, як знепритомнів напередодні, стабілізувався. Про це повідомив його адвокат Бека Басілая. Зле політикові стало саме після зустрічі із захисником. З кімнати побачень Саакашвілі винесли на ношах й перевели до реанімації. А ще до цього медики заявили, що він може впасти у кому. Низка патологій виникла на тлі 50-денного голодування. Нагадаю, затримали Саакашвілі першого жовтня в Грузії. Там він заочно засуджений до 6 років ув'язнення.
Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
Закликаю грузинську владу дослухатись до висновків спеціалізованої комісії лікарів та негайно забезпечити переведення громадянина України Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій комісії.
по теме
За словами Денісової, причину відмови Міністерство юстиції пообіцяло повідомити згодом у листі.
В понедельник, 15 ноября, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили
А ще до цього - медики дійшли висновку, що він - може впасти в кому. Низка патологій виникла на тлі сорока дев'ятиденного голодування.
Тому дам, тому - не дам. Пів ранку нардепи ділили бюджетні мільярди. Три - на так звану вакцинальну тисячу.
У парламенті наголосили - ухвалення закону не пов'язане з нинішньою міграційною кризою, бо документ подали на розгляд значно раніше.