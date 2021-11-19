Стан Міхеїла Саакашвілі після того, як знепритомнів напередодні, стабілізувався. Про це повідомив його адвокат Бека Басілая. Зле політикові стало саме після зустрічі із захисником. З кімнати побачень Саакашвілі винесли на ношах й перевели до реанімації. А ще до цього медики заявили, що він може впасти у кому. Низка патологій виникла на тлі 50-денного голодування. Нагадаю, затримали Саакашвілі першого жовтня в Грузії. Там він заочно засуджений до 6 років ув'язнення.

Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: