В Греции с понедельника, 22 ноября ужесточат ограничения для граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает газета Kathimerini.

Непривитым от COVID-19 запретят посещать кинотеатры, музеи, театры, спортзалы и другие закрытые помещения. Сертификат о вакцинации не понадобится в продовольственных магазинах (супермаркеты, мясные и рыбные лавки, пекарни, и кондитерские), в аптеках и на городских общественном транспорте.

Греческие власти считают, что некоторое ущемление в правах непривитых от коронавируса послужит "косвенным стимулом к вакцинации".

С 13 декабря действие сертификата для привитых граждан старше 60 лет сократят до семи месяцев. После этого в течение месяца необходимо будет получить третью дозу вакцины от COVID-19. В Греции также усилят контроль за соблюдением карантинных и эпидемиологических мер.

В начале ноября в Греции поставили рекорд по числу заразившихся - 8,6 тыс. за сутки. Прививку от COVID-19 сделали уже свыше 13 млн человек.

Как сообщали "Подробности", в Украине по состоянию на пятницу, 19 ноября, сделали более 22 млн прививок против COVID-19. 18 ноября вакцинировались почти 300 тысяч человек.