В Украине по состоянию на пятницу, 19 ноября уже сделали более 22 млн прививок против COVID. Вчера было вакцинировано почти 300 тысяч человек. За четверг, 18 ноября в стране было вакцинировано против коронавируса 294 320 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 191 463 человека.

В Украине от начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу - 12 657 190, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 9 448 782 человека.

В общем количестве в стране уже проведено 22 105 972 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

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