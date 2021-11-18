В Греции недалеко от города Андравида разбился истребитель Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает новостное агентство Kathimerini.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. К счастью, пилот находится в безопасности, поскольку успел катапультироваться с самолета.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в период, когда воздушное судно совершало тренировочный полет во время учений.

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Кроме того, в России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск. Борт пропал с радаров во время посадки, когда заходил на второй круг, крушение произошло в Иркутской области в районе села Пивовариха.

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