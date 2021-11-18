В Греции произошла страшная авиакатастрофа военного самолета [ Редактировать ]
В Греции недалеко от города Андравида разбился истребитель Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает новостное агентство Kathimerini.
Причина авиакатастрофы пока неизвестна. К счастью, пилот находится в безопасности, поскольку успел катапультироваться с самолета.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла в период, когда воздушное судно совершало тренировочный полет во время учений.
Читайте также, военный истребитель F35, который принадлежит Военно-воздушным силам Великобритании, упал в Средиземное море. К счастью, пилот военного воздушного судна успел вовремя катапультироваться. Летчика успешно доставили на корабль.
Кроме того, в России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск. Борт пропал с радаров во время посадки, когда заходил на второй круг, крушение произошло в Иркутской области в районе села Пивовариха.
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