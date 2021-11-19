Німецькі та нідерландські дипломати вперше відправилися до Афганістану [ Редактировать ]
Німеччина й Нідерланди вперше відрядили своїх дипломатів до Афганістану. Спецпосланці обговорили з представниками "Талібану" можливість співпраці.
Переважно щодо гуманітарної допомоги. Гості з Європи також наголосили на необхідності навчання афганських дівчаток, а також відкритих кордонів для усіх, хто хоче виїхати з країни.
Таліби, своєю чергою, пообіцяли гарантувати безпеку працівників гуманітарних місій. ООН неодноразово попереджала про загрозу гуманітарної катастрофи в Афганістані.
Держава залежить від зовнішньої допомоги. Та її істотно поменшало після того, як у серпні владу захопили ісламісти.
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