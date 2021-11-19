Саакашвили попросил помощи у США [ Редактировать ]
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям Соединенных Штатов Америки за помощью. В тюремной записке он написал, что США должны вмешаться.
"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами", - заявил Саакашвили в письме, которое передал через адвокатов.
В написанном от руки послании властям США Саакашвили утверждает, что подвергался насилию в тюрьме: избиениям и унижениям перед сокамерниками. Экс-президент Грузии отметил, что грузинские власти не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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