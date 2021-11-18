Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Он находится в сознании, его состояние - стабильное. Об этом сообщает издание "Новости Грузия".

"Он (Саакашвили - ред.) лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог", - рассказала изданию врач-реаниматолог.

По ее словам, потеря сознания у экс-президента была краткосрочной, но при этом у него подскочило давление и ухудшились гликемические показатели. После реанимационных действий состояние Саакашвили стабильное, он находится в сознании и контактирует с окружающими.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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