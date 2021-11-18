Саакашвили перевели в реанимацию [ Редактировать ]
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Он находится в сознании, его состояние - стабильное. Об этом сообщает издание "Новости Грузия".
"Он (Саакашвили - ред.) лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог", - рассказала изданию врач-реаниматолог.
По ее словам, потеря сознания у экс-президента была краткосрочной, но при этом у него подскочило давление и ухудшились гликемические показатели. После реанимационных действий состояние Саакашвили стабильное, он находится в сознании и контактирует с окружающими.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Его жизненно важные параметры в норме
Фармацевтическая компания Pfizer Inc подписала договор с правительством США на сумму 5,29 миллиарда долларов
МИД также подчеркнули недопустимость применения к нему физической силы
При этом он выдвинул условие - перевод в многофункциональную клинику на реабилитацию
Детолог из известной американской клиники Майо Кэтрин Зерацки рассказала о пяти продуктах питания, отказ от которых поможет продлить жизнь