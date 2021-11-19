В Киеве объявили штормовое предуперждение [ Редактировать ]
Источник: Pexels
В субботу, 20 ноября, в Киеве испортится погода, объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Его скорость будет достигать 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.
Рекомендации на случай сильного ветра:
- необходимо плотно закрыть все окна домов, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице важно как можно дальше держаться от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
- желательно переждать сильный ветер в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В ночь на 16 ноября синоптики зафиксировали в Украине температурные контрасты
В Украине потеплеет. Так, уже 11 ноября, температура воздуха поднимется
Из северных широт в Украину пришло похолодание
В двух областях ожидается снег с дождем, а по всей стране опустится температура воздуха
В Украину идет резкое похолодание с дождями