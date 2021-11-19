МЗС України вимагає офіційного спростування заяви президента Болгарії [ Редактировать ]
МЗС України вимагає офіційного спростування заяви президента Болгарії - Румена Радєва - про нібито "російський" Крим. Саме з цієї причини до відомства сьогодні викликали болгарського посла. Таке очільник Болгарії заявив під час дебатів. Радєв хоче переобратися на другий термін. Під час полеміки з головним конкурентом, чинний президент вказав на неефективність антиросійських санкцій ЄС. Натомість його опонент - Анастас Герджиков - назвав Крим українською територією не залежно від того, який прапор над ним майорить.
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