У киянина - "рекордсмена" з невиплачених штрафів - вилучили люксовий позашляховик. За даними Мін'юсту, він не реагував на "листи щастя", яких йому прийшло майже 150. Таким чином заборгував близько 130 тисяч гривень. Машину йому повернуть тільки після погашення боргу. Як повідомляє заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, за два дні в Києві у боржників конфіскували сім автомобілів. Нагадаю, полювання на водіїв, які не сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху, розпочали цього місяця.