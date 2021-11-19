В Запорожье вакцинировать будут в автобусе [ Редактировать ]
В Запорожье желающих вакцинироваться будут прививать в автобусе. Об этом сообщает местное издание 061.ua.
Транспорт будет курсировать по всему городу.
В автобусе есть зоны регистрации, вакцинации и наблюдения. Чтобы желающие привиться могли снять верхнюю одежду в транспорте будет комфортная температура.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев сказал:
Решение приняли на комиссии ТЭБ и ЧС, а затем в рабочем порядке на исполкоме все согласовали. Этот автобус был в резерве. Дополнительное финансирование на создание мобильного пункта мы не выделяли, все необходимо взяли в медико-санитарном центре, мобильные бригады также сформированы.
Автобус будет курсировать по всем районам города и в частном секторе. Ежедневно он будет иметь по 3-4 локации, а жителей города будут заранее предупреждать о его маршруте.
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