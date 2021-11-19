В Запорожье будут вакцинировать от коронавируса в автобусе / Фото:061.ua

В Запорожье желающих вакцинироваться будут прививать в автобусе. Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Транспорт будет курсировать по всему городу.

В автобусе есть зоны регистрации, вакцинации и наблюдения. Чтобы желающие привиться могли снять верхнюю одежду в транспорте будет комфортная температура.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев сказал:

Решение приняли на комиссии ТЭБ и ЧС, а затем в рабочем порядке на исполкоме все согласовали. Этот автобус был в резерве. Дополнительное финансирование на создание мобильного пункта мы не выделяли, все необходимо взяли в медико-санитарном центре, мобильные бригады также сформированы.

Автобус будет курсировать по всем районам города и в частном секторе. Ежедневно он будет иметь по 3-4 локации, а жителей города будут заранее предупреждать о его маршруте.

Ранее мы писали о том, что с 19 декабря в Украине через приложение "Дия" каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен