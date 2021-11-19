В Евросоюзе впервые одобрили лекарство от коронавируса [ Редактировать ]
В Евросоюзе Агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное разрешение на использование препарата от коронавируса "Молнупиравир" американского фармацевтического гиганта MSD. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19. Лекарство, которое в настоящее время не зарегистрировано в ЕС, можно использовать для лечения взрослых, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса.
Таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение пяти дней от начала симптомов. Лекарство выпускается в виде капсул, их нужно принимать дважды в день в течение пяти дней.
Средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма и замедляет дальнейшее развитие коронавируса.
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