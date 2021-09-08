"Дельта"-штамм зафиксировали в 174 странах мира [ Редактировать ]
Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Впервые он был обнаружен в Индии. Об этом пишет прес-служба ВОЗ.
Отмечается, что штамм коронавируса "Альфа" (известный как "британский") зафиксировали в 194 странах и территориях, "Бета" (из Южной Африки) - в 141 стране и территории, вариант "Гамма" (из Бразилии) - в 92.
В ВОЗ сообщили, что что за последнюю неделю (30 августа - 5 сентября) в мире зарегистрированы 4 471 946 случаев заболевания COVID-19.
На прошлой неделе регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции.
В регионах Северной и Южной Америки на 19% выросло количество новых случаев заболевания на коронавирус.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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