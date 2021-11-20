Головой об лед: американские фигуристы госпитализированы после падения на соревнованиях (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Американские фигуристы Челси Лю и Дэнни О'Ши были госпитализированы после падения на соревнованиях Кубок Варшавы (Warsaw Cup) в столице Польши.
Во время выступления на одной из поддержек партнер уронил девушку, и та ударилась головой о лед. Фигуристы не смогли самостоятельно подняться.
Журналистка Przeglad Sportowy Агнешка Мусял сообщила в Twitter, что Лю потеряла сознание, у нее подозрение на сотрясение мозга. Ее партнеру О'Ши наложили швы из-за рассечения головы.
it looks so bad 😧😧😧 pic.twitter.com/VAy4TsXt62— ☁️يوليا⛅️ (@tyelperinquarr) November 19, 2021
Победителями Warsaw Cup стали российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Второе место заняла пара из США Брайан Джонсон и Джессика Калаланг. Тройку лидеров замкнул российский дуэт Иван Бальченко и Ясмина Кадырова.
Напомним, что в Португалии арбитр спас жизнь футболисту и получил почетную "белую" карточку.
по теме
Норвежского лыжника, двукратного олимпийского чемпиона Симена Хегстада Крюгера покусали собаки во время пробежки в Осло
Во время игры между командами "Педрас Рубас" и "Оливейро ду Дору" в воздухе жестко столкнулись два футболиста. 18-летний Жозе Габриэль ударился головой и без сознания рухнул на газон
Наша команда завоевала 8 медалей: 2 "золота", 3 "серебра" и 3 "бронзы". В общем командном зачете Украина занимает четвертое место после России (8-6-4), Узбекистана (3-5-3) и Беларуси (3-0-5)
Пятикратный чемпион Европы по дзюдо, шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко умер в Москве на 78-м году жизни из-за коронавирусной инфекции
До України повернувся Юрій Захарєєв, який напередодні у Сербії виборов золото на чемпіонаті світу з боксу. Відразу після прильоту спортсмен поспілкувався із журналістами та розповів про свої спортивні плани.