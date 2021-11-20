Американские фигуристы Челси Лю и Дэнни О'Ши были госпитализированы после падения на соревнованиях Кубок Варшавы (Warsaw Cup) в столице Польши.

Во время выступления на одной из поддержек партнер уронил девушку, и та ударилась головой о лед. Фигуристы не смогли самостоятельно подняться.

Журналистка Przeglad Sportowy Агнешка Мусял сообщила в Twitter, что Лю потеряла сознание, у нее подозрение на сотрясение мозга. Ее партнеру О'Ши наложили швы из-за рассечения головы.

Победителями Warsaw Cup стали российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Второе место заняла пара из США Брайан Джонсон и Джессика Калаланг. Тройку лидеров замкнул российский дуэт Иван Бальченко и Ясмина Кадырова.

Напомним, что в Португалии арбитр спас жизнь футболисту и получил почетную "белую" карточку.