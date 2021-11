Американские фигуристы Челси Лю и Дэнни О'Ши были госпитализированы после падения на соревнованиях Кубок Варшавы (Warsaw Cup) в столице Польши.

Во время выступления на одной из поддержек партнер уронил девушку, и та ударилась головой о лед. Фигуристы не смогли самостоятельно подняться.

Журналистка Przeglad Sportowy Агнешка Мусял сообщила в Twitter, что Лю потеряла сознание, у нее подозрение на сотрясение мозга. Ее партнеру О'Ши наложили швы из-за рассечения головы.

it looks so bad 😧😧😧 pic.twitter.com/VAy4TsXt62