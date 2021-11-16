Трагедия едва не произошла в Португалии во время любительского футбольного матча. Арбитр спас жизнь игроку, потерявшему сознание, сообщает Jornal de Noticias.

Во время игры между командами "Педрас Рубас" и "Оливейро ду Дору" в воздухе жестко столкнулись два футболиста. 18-летний Жозе Габриэль ударился головой и без сознания рухнул на газон.

Пока все ждали, когда игроки поднимутся, 32-летний рефери Самуэль Кунья бросился на помощь. И не зря: Жозе потерял сознание и не дышал. Экстренная реанимация "включила" парня, а подоспевшие медики забрали его в больницу.

Árbitro socorre jogador inanimado 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/2Ly5SGrWDI — Gol de Letra (@GoldeLetra7) November 15, 2021

Как оказалось, именно решительность и неравнодушие судьи спасли спортсмену жизнь. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

За спасение жизни Футбольная ассоциация Португалии наградили арбитра почетной "белой карточкой" (на фото в заголовке).

Трагедии на футбольном поле происходят регулярно. "Подробности" писали, что летом 17-летний футболист умер во время матча любительской футбольной лиги в Москве.