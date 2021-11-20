Во Львове водитель маршрутки сбил двух женщин на "зебре" и одну увез с собой (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львове водитель маршрутки сбил на пешеходном переходе в центре города двух женщин и сбежал с места происшествия. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Авария произошла 20 ноября около 6:00 утра на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.
47-летний водитель маршрутного такси №138, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, сбил на пешеходном переходе двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет. Момент аварии попал на видео.
Водитель решил не останавливаться и уехал в места ДТП. На дороге осталась лежать старшая из двух женщин, позже ее госпитализировали.
Маршрутчик не заметил, что под бусом находится вторая женщина и увез ее с собой. Ее тело правоохранители нашли на улице Джорджа Вашингтона.
Рядом на остановке стояла и злополучная маршрутка. Водителя задержала полиция, он предстанет перед судом по ч.2 ст. 286 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
Напомним, что накануне в Запорожье маршрутка с пассажирами влетела в грузовой тягач. В результате ДТП пострадали шесть человек.
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