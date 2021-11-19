В Запорожье микроавтобус с пассажирами на скорости "влетел" в грузовой тягач. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, за рулем маршрутного транспортного средства Mercedes Sprinter находился 33-летний мужчина. Маршрутка ехала от населенного пункта Владимирское в город Запорожье и столкнулось с грузовиком Renault.

Впереди автобуса по улице Южное шоссе остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и не принял своевременных мер по объезду стоячего грузового автомобиля. В результате произошло столкновение передней части микроавтобуса с задней частью полуприцепа грузового автомобиля.

Отмечается, что в результате аварии травмы различной тяжести получили 5 человек (3 мужчин и 2 женщины), их всех госпитализировали. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовно-процессуального Кодекса Украины.

Читайте также, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Авария произошла рано утром на отрезке трассы возле населенного пункта Бышев Червоноградского района.

Кроме того, недалеко от города Обухов, который находится в Киевской области, произошло ДТП, в ходе которого столкнулся пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии, которая произошла в 15:00, автобус перевернулся на бок, также есть информация о пострадавших.

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