Школы Львова переходят к очному обучению со следующего понедельника. Все классы возвращаются за парты. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Львова Андрея Садового.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Важнейшим из решений является возобновление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5-11 классах. Мы приняли такое решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад", - сообщил Садовой.

Вместе с тем, возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.

"Львов не выходит из "красной зоны". Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что школы Киева возвращаются к очной работе.

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