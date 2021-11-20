Стріляли цієї ночі й у середмісті Дніпра. Усе - через дівчину. Конфлікт виник між двома компаніями в барі. З'ясовувати стосунки продовжили на вулиці. Тоді ж пролунали постріли. Усі - в повітря. На виклик прибули одразу чотири карети швидкої та 11 екіпажів поліції. Однак госпіталізація нікому не знадобилась. Допомогу постраждалим після бійки надали на місці. Чи відкривати кримінальне провадження - поліція ще вирішує.