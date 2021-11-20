Підкинула, бо нічим годувати! Дев'ятьох дітей до порогу міськради Кривого Рогу привезла жителька селища Широке - і поїхала геть. Наймолодшому - три роки, найстаршому - 16. Як з'ясувалося, до такого вчинку спонукало безгрошів'я. Що зараз із дітьми й чи знайшли матір? Подробиці далі.

З речами та всіма документами - мати покинула своїх дітей біля Криворізької міськради. Гурт малечі помітила охорона. Наймолодшому - три роки, найстаршому 16 - семеро хлопчиків і дві дівчинки.

Юлія Єланцева, головний спеціаліст міської служби у справах дітей Криворізької міськради:

Надійшов телефонний дзвінок від охорони криворізької муніципальної гвардії про те, що біля центрального входу знаходяться дев'ять дітей. Як пояснили старші діти, що їх мама привезла всіх до будівлі виконкому Криворізької міськради й залишила там.

Дітей одразу повезли до однієї з лікарень. Оглянули й доправили до Центру соціальної реабілітації. Журналістам спілкуватися з ними заборонили. Однак, за словами фахівців, діти в нормальному стані, ситі й охайні. Встигла вже їх відвідати й мати.

Олена Колос, директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей:

Мама приходила до закладу. Мали з нею коротку розмову. Вона передала дітям гостинці. Вона вже була у відповідних органах. У виконкомі, зараз їй надається всебічна допомога. На дітей оформлюється виплата.

Як з'ясувалося, до таких крайнощів жінку підштовхнуло безгрошів'я. Вона розповіла, що не може оформити жодних соцвиплат - ані аліментів, ані допомоги для малозабезпеченої родини. Чиновники Широківського району, де вона проживає з дітьми, їй відмовляють.

Юлія Єланцева, головний спеціаліст міської служби у справах дітей Криворізької міськради:

Правоохоронці теж залучені до з'ясування всіх причин та обставин. Після чого вже буде вирішуватися питання щодо матері, чи повертати їй дітей в родину, чи розв'язувати питання в правовому порядку, щодо позбавлення її батьківських прав. Наразі з нею будуть працювати соціальні служби.

Хай там що призвело до такого вчинку - на жінку все одно чекає покарання - або штраф, або позбавлення батьківських прав.

Наталія Буліч, завідувачка юридичної консультації Інгулецького району:

Скоріше за все, це буде сімейно-правова відповідальність. Я так розумію, що виконком буде готувати про позбавлення її батьківських прав.

У поліції Кривого Рогу відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. Діти ж досі в реабілітаційному центрі. Утримувати їх там можуть дев'ять місяців.