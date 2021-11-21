На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 14 450 новых случаев коронавиурсной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в стране COVID-19 инфицировались 3 332 943 человека, при этом выздоровели 2 762 960 украинцев (14 450 - за минувшие сутки), а умерли 81 272 человека (337 - за минувшие сутки). Известно, что в медучреждения Украины за 24 часа госпитализировали 4 048 граждан.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях. При этом за минувшие сутки различными методами сделали 66 272 теста.

Читайте также, в ходе онлайн-брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сказал о том, что Украина окончательно не прошла пик третьей волны пандемии коронавируса. Из-за того, что в ряде стран наблюдается повторная вспышка, рост заболеваемости может затронуть и нашу страну.

Кроме того, по состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом. На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч.

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