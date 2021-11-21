"Тисяча за вакцинацію" уже тиждень як одна з топ-тем в Україні.

А далі - те, про що ми вже говорили з гостями. Вакцинальна тисяча від президента. В опозиції цю ініціативу розкритикували. Мовляв, це виходить "кіно - не для всіх", і краще б людям дали більш "матеріальний" стимул. У монобільшості - парирують: це стимул не лише для тих, хто робитиме щеплення. Це така собі підтримка для... підприємців: власників спортзалів і кінотеатрів. А що думають про тисячну щедрість самі люди? Наш Станіслав Кухарчук поцікавився.

За ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.

-Три мільярди гривень направляємо на програму в цьому році і ще т ри мільярди на початку наступного із розширенням фінансування.

Ярослав Железняк, народний депутат:

Люди ідуть по підприємствам, які зареєстровані в цій програмі "Дії", які пройшли верифікацію і розраховуються за послуги на тисячу гривень.

"Тисяча за вакцинацію" уже тиждень як одна з топ-тем в Україні. За пропозицією президента Володимира Зеленського, з 19 грудня її отримають усі громадяни, які пройшли повний курс імунізації від Ковіду. Нараховуватимуть гроші в застосунок "Дія", а тим, хто його не має, в інший, поки що невідомий спосіб. Після такої заяви мали б одразу шикуватися черги в пункти імунізації… і вони шикуються.

-Дитині 17, у січні буде 18. Вона прийшла без довідки. Правила є правила - 18 років і без довідки.

Це один із пунктів вакцинації в Черкасах. Уже тиждень із впровадженням "червоної" зони люди йдуть сюди невпинним потоком. Пан Микола прийшов отримати другу дозу, але запевняє - аж ніяк не через президентську тисячу.

Микола, житель Черкас:

За тисячею я не йду, бо я в клуб не ходжу, на лижах не їжджу , в музеї не ходжу … надо цю тисячу дати людям , на пенсію добавити та й все - хай людина знає, куди цю тисячу всунути.

Та от майбутня програма не передбачає таких варіантів. Так звані "щеплені гроші" можна витратити лише у сфері культурних і туристичних послуг. Так влада планує підтримати галузі, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Якщо в Черкасах питання, куди подіти "ковідну тисячу", не виникає, то в сільській місцевості - це справжня проблема.

Село Мошни за тридцять кілометрів від Черкас. Воно є центром потужної громади й має доволі розвинену інфраструктуру. В місцевому пункті вакцинації черга людей на щеплення, як і в Черкасах, не зменшується. Одна з тем розмов у коридорі - "президентська тисяча".

-Вони не лишні будуть ….-А кто вам их даст??? Вам дадут чтоб в бизнес-центр сходили, в музей, или еще куда-то в культурные учреждения … а вам никто не даст эту тысячу чтоб вы купили лекарство или кусок колбасы - это просто издевательство.

Пані Аллу до пункту вакцинації чоловік привів під руку - в жінки проблеми з ногами. У суперечки за "вакцинальну тисячу" з односельцями пенсіонерка не вступає. Хоча про гроші по телевізору чула.

Алла Байбожитнич, жителька села Мошни:

Ну що ця тисяча, раді Бога. На кіно, да ? Якраз мені тільки в кіно ходити і в театр… Я в театр, не смішіть.

Аби дізнатися, де в Мошнах можна витратити "ковідну тисячу", вирушаємо на екскурсію селом. Хоча, судячи з усього, місцевим жителям розваг вистачає.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Фітнес-центр у Мошнах теж є, але не в приміщенні і абсолютно безкоштовний.

Буквально за кілька метрів від спорт-майданчика - ошатний Будинок культури. З тисячею тут можна розгулятися - концертний зал дозволяє.

Концерти тут проходять щотижня, й навіть кіно привозять, запевняє сільський голова. Але витратити "президентську тисячу" тут не вдасться.

Богдан Шкарбута, сільський голова села Мошни:

Вони всі в нас на безкоштовній основі! Тобто, ми кошти із жителів не берем.

Селом можна гуляти годинами - тут удосталь історичних та архітектурних цікавинок. Ось, наприклад, музей Тараса Шевченка в самісінькому центрі села.

-Будь-ласка, проходьте. Ось в цій залі зібраний весь матеріал, що засвідчує про перебування Тараса Григоровича в Мошнах.

Музей державний. І грошей за вхід та екскурсію тут теж, як виявилось, не беруть …

-А квитки де куплять? -В нас вхід вільний, але від пожертв ми не відмовляємося, будь-ласка.

Тож, аби витратити "ковідну тисячу", жителям ОТГ потрібно буде їхати щонайближче в Черкаси. І коли гроші надійдуть - із покупками краще не зволікати. Адже лежатимуть кошти на рахунку лише 4 місяці з моменту зарахування. Окрема інтрига: що робити тим, в кого немає смартфону із застосунком "Дія"? На Банковій запевняють: незабаром знайдуть альтернативу, аби всі вакциновані українці змогли отримати гроші.