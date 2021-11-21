Україна отримає від МВФ 700 мільйонів доларів - Тетяна Острікова [ Редактировать ]
У понеділок, 22 листопада, Міжнародний валютний фонд знову почне розглядати українське питання. На кону - 80 млрд грн, 18 з яких ми можемо отримати вже до кінця цього року, оскільки українська влада виконала майже всі вимоги МВФ. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічний експерт Тетяна Острікова.
Завтра (22 листопада - ред.) засідатиме виконавча дирекція МВФ щодо розгляду питання про виділення траншу - це 700 мільйонів доларів або близько 18 мільярдів гривень. Слід сказати, що транш іде з запізненням на 15 місяців, він мав надійти у вересні 2020 року... Такими маркерами, які на сьогоднішній день виконані, були судова реформа, а саме формування Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії суддів. Також ухвалені зміни в закон про банки, де посилені повноваження Національного банку і корпоративне управління в банківській сфері прописано більш суворо. І в законі про НАБУ усунуті ті речі, які були колись визнані неконституційними. Тому формально ці вимоги виконані.
Тетяна Острікова нагадала, що нинішня програма співпраці з МВФ закінчується у грудні цього року, і у донора вже готове "домашнє завдання" для України.
Це зокрема і ліквідація Окружного адмінсуду Києва, передача оскаржень рішення органів влади до Верховного суду, це і тарифи - ринкова ціна на газ, на чому вони постійно наполягають. Це і конституційна криза, тому що сьогодні Офіс президента наполягає на тому, що голова Конституційного суду Тупицький вже не є таким, а він вважає, що досі керує КСУ. І криза в наглядовій раді "Нафтогазу", де незалежні члени подали у відставку. Ці речі і стануть маркерами для продовження програми.
Як повідомляли "Подробиці", в Офісі Зеленського розраховують, що черговий транш МВФ Україна отримає до осені. Для нашої країни донор зарезервував $ 5 млрд, з яких $ 2,1 млрд влада вже отримала.
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Україна виконала всі вимоги МВФ і до нового року чекає на новий транш від донора. Якщо гроші нам таки дадуть, їх витратять на будівництво доріг, модернізацію ГЕС, та підтримку бізнесу. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко
Фонд планує знову взятися за "українське питання". На кону 80 мільярдів гривень. 20 із яких ми можемо отримати вже до кінця цього року.
У Фонді запланували засідання з українського питання на 22 листопада.
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