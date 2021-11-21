У понеділок, 22 листопада, Міжнародний валютний фонд знову почне розглядати українське питання. На кону - 80 млрд грн, 18 з яких ми можемо отримати вже до кінця цього року, оскільки українська влада виконала майже всі вимоги МВФ. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічний експерт Тетяна Острікова.

Завтра (22 листопада - ред.) засідатиме виконавча дирекція МВФ щодо розгляду питання про виділення траншу - це 700 мільйонів доларів або близько 18 мільярдів гривень. Слід сказати, що транш іде з запізненням на 15 місяців, він мав надійти у вересні 2020 року... Такими маркерами, які на сьогоднішній день виконані, були судова реформа, а саме формування Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії суддів. Також ухвалені зміни в закон про банки, де посилені повноваження Національного банку і корпоративне управління в банківській сфері прописано більш суворо. І в законі про НАБУ усунуті ті речі, які були колись визнані неконституційними. Тому формально ці вимоги виконані.

Тетяна Острікова нагадала, що нинішня програма співпраці з МВФ закінчується у грудні цього року, і у донора вже готове "домашнє завдання" для України.

Це зокрема і ліквідація Окружного адмінсуду Києва, передача оскаржень рішення органів влади до Верховного суду, це і тарифи - ринкова ціна на газ, на чому вони постійно наполягають. Це і конституційна криза, тому що сьогодні Офіс президента наполягає на тому, що голова Конституційного суду Тупицький вже не є таким, а він вважає, що досі керує КСУ. І криза в наглядовій раді "Нафтогазу", де незалежні члени подали у відставку. Ці речі і стануть маркерами для продовження програми.

Як повідомляли "Подробиці", в Офісі Зеленського розраховують, що черговий транш МВФ Україна отримає до осені. Для нашої країни донор зарезервував $ 5 млрд, з яких $ 2,1 млрд влада вже отримала.