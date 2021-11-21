Гроші від МВФ витратять на "Велике будівництво" - Олексій Устенко [ Редактировать ]
Україна виконала всі вимоги МВФ і до нового року чекає на новий транш від донора. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко.
Верховна Рада виконала багато фундаментальних речей. Ми відкрили ринок землі, зробили антикорупційну політику в тому вигляді, в якому вона дійсно буде працювати, і корупціонери будуть потрапляти за ґрати. Так само ми зробили багато економічних реформ, які, на жаль не приймалися багато років до цього. Тому, як на мене, ми отримаємо (транш МВФ) і програма стенд-бай вона також має бути продовжена до весни 2022 року, для того, щоб кошти, зарезервовані для України - це близько п'яти мільярдів доларів - ми могли отримати.
Якщо гроші нам таки дадуть, їх витратять на будівництво доріг, модернізацію ГЕС, та підтримку бізнесу, заявив Олексій Устенко.
Урядова програма "Велике будівництво" зробила можливим економіці впасти не на 8%, які нам прогнозував МВФ, а лише на 4%. Це менше ніж впала світова економіка. Ми транзитна країна і маємо унікальні можливості. Ми знаходимося між Європою й Азією, і наші шляхи можуть бути нашою "родзинкою", яку ми можемо використовувати для нашого економічного росту. Ці ж гроші йдуть не тільки на дороги. "Велике будівництво" це і школи, і лікарні, і різні нові об'єкти, які мають будуватися.
Нагадаємо, що в Офісі Зеленського розраховують, що черговий транш МВФ Україна отримає до осені. Для нашої країни донор зарезервував $ 5 млрд, з яких $ 2,1 млрд влада вже отримала.
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