Автомобіль в'їхав у натовп під час параду в США. Понад 20 осіб отримали поранення, щонайменше одна людина - загинула. Інцидент трапився в місті Вокеша, штат Вісконсин. На відео очевидців видно, як червона автівка на великій швидкості врізається у святкову процесію. Після цього лунають постріли. За словами поліції, саме правоохоронці відкрили вогонь, аби зупинити авто. Водія транспорту вже заарештували. Мотиви його вчинку та чи пов'язаний він із тероризмом - нині з'ясовують.

Даніель Томпсон, начальник поліції міста Вокеша: