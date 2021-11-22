У Гайвороні, що на Кіровоградщині, відновили туристичні поїздки вузькоколійкою. Це залізнична дорога з колією завширшки 750 міліметрів, тобто вдвічі менша за стандартну. Таких в Україні залишилось лише три. І саме Гайворонську вважають найдовшою у Європі.

І хоча їх вже давно перестали активно використовувати, ентузіасти пропонують перетворювати вузькоколійки на цікаві історичні ретро-тури. Проїхати Гайворонською - зголосилась майже сотня пасажирів. Як це було - дивіться далі.

Дим, пара і святковий гудок. Раритетний локомотив вирушає в ретро-тур вузькоколійкою в Гайвороні.

Прокотитися паровим локомотивом зголосилися майже сто пасажирів. Маршрут Гайворон - Бершадь - Гайворон, усього п'ятдесят кілометрів.

За вікном потяга - старий міст через річку Південний Буг, осінні пейзажі та унікальна чотириниткова колія. Локомотив робить кілька зупинок для фотосесії. Пасажири - в захваті.

Сергій Жолонко, учасник ретро-туру:

Ця вузькоколійка - вона унікальна, така в Європі лише одна, вона за протяжністю така велика і по інфраструктурі, яка оточує цю вузькоколійку, по місцевості чудовій - вона єдина така. В такій дружній компанії людей, які закохані в цій потяг, закохані в мандри, закохані у фотографію, закохані в отримання вражень нових, тобто мені дуже сподобалось.

Зберегти унікальну вузькоколійку та зробити її популярною серед туристів - така мета ентузіастів. Відновити її роботу вдалося лише цьогоріч - адже два роки тому перевезення нею припинили.

Олег Заблудовський, співзасновник ГО "Дослідники історії вузькоколійних залізниць України":

Хочемо популяризувати вузькоколійку, бо це наша історична спадщина, і історія краю, Кіровоградщини, і Вінницької області, і України в цілому, це наша технічна спадщина. Зараз головне завдання, щоб її знову не закрили, тому що кажуть що вона збиткова.

На Гайворонській вузькоколійці туристів дивують іще одним раритетом - автовагоном, який реставрували місцеві умільці. Відновлено його на базі лімузина Газ-12.

Тури вузькоколійкою планують проводити в Гайвороні щосезону. Наступний - у січні.