Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что мешает вступлению Украины в НАТО. По его словам, некоторые страны-члены Альянса в этом вопросе учитывают фактор России.

"К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, ставят себе вопрос — что на это скажет Россия?. Именно поэтому мы планово с ними говорим, что прекратите смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам неоднократно обещали с 2008 года, когда НАТО говорило, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО. Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль", - отметил он в эфире "Украина 24".

При этом министр убежден, что Украине станет членом НАТО.

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"Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО, я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют", - сказал Кулеба.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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