Багатотисячні протести від коронаскептиків прокотилися цими вихідними низкою європейських країн. І не скрізь мирно. Погроми та підпали охопили в неділю Бельгію, а в Нідерландах тривали три дні поспіль. Більше розкаже Олена Абрамович.

"Ні!" масонським змовам, ковідним сертифікатам і локдаунам. Із такими гаслами тисячі людей цими вихідними виходили на вулиці Загреба, Відня, Копенгагена, Роттердама, Гааги тощо. У Брюсселі розлючені протестувальники розтрощили євроквартал - там палили поліцейські автівки, доки всіх не розігнали водометами.

У Нідерландах боротися з агресивними коронаскептиками поліції довелося кілька днів поспіль. Погроми розпочалися ще в пʼятницю і спалахували то в Гаазі, то в Амстердамі, то в Бреді тощо. У Роттердамі ситуація загострилася настільки, що поліція була змушена застосувати зброю. Троє людей потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.

Під час протестів у Роттердамі затримали близько пів сотні демонстрантів. Половина з них - неповнолітні. Організатори демонстрацій лютували через вимогу показувати коронаперепустку в барах і ресторанах. А також запроваджений частковий локдаун, коли заклади мають зачинятися о 8 вечора, а непродуктові магазини - о 6.

Юст Ерас, один із організаторів протесту:

Ковідні правила більше неприйнятні. Ми повинні жити з короною, тому, будь ласка, інвестуйте в охорону здоров'я в Голландії, щоб ми могли впоратися з усіма коронаінфекціями в лікарні.

Бріджит, учасниця протесту:

Ми живемо з цією кризою вже понад півтора року. На початку ми йшли на поступки, але тепер влада має показати якусь довгострокову стратегію, а не вдаватися раз по раз до тих самих заходів, які не працюють!

Протестували відчайдушно, але мирно, й австрійці. Вони зіштовхнулися з найжорстокішими обмеженнями в ЄС. З понеділка 22 листопада в країні діє повний локдаун.

Анжеліка, учасниця протесту:

Ми проти обовʼязкової вакцинації, яку мають запровадити з 1 лютого. Хочемо захистити своїх дітей. Хай живе свобода!

Мартін, медсестра:

Це питання свободи. Втручання в наше тіло - це ризик. Саме тому ми виходимо на вулиці, щоб захистити наступні покоління, вибороти свободу для них.

Локдаун австрійська влада запровадила на 20 діб - через низький рівень вакцинації та рекордні показники захворюваності на Ковід.