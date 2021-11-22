У Європі коронаскептики мітингують проти карантину та вакцинації [ Редактировать ]
Багатотисячні протести від коронаскептиків прокотилися цими вихідними низкою європейських країн. І не скрізь мирно. Погроми та підпали охопили в неділю Бельгію, а в Нідерландах тривали три дні поспіль. Більше розкаже Олена Абрамович.
"Ні!" масонським змовам, ковідним сертифікатам і локдаунам. Із такими гаслами тисячі людей цими вихідними виходили на вулиці Загреба, Відня, Копенгагена, Роттердама, Гааги тощо. У Брюсселі розлючені протестувальники розтрощили євроквартал - там палили поліцейські автівки, доки всіх не розігнали водометами.
У Нідерландах боротися з агресивними коронаскептиками поліції довелося кілька днів поспіль. Погроми розпочалися ще в пʼятницю і спалахували то в Гаазі, то в Амстердамі, то в Бреді тощо. У Роттердамі ситуація загострилася настільки, що поліція була змушена застосувати зброю. Троє людей потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.
Під час протестів у Роттердамі затримали близько пів сотні демонстрантів. Половина з них - неповнолітні. Організатори демонстрацій лютували через вимогу показувати коронаперепустку в барах і ресторанах. А також запроваджений частковий локдаун, коли заклади мають зачинятися о 8 вечора, а непродуктові магазини - о 6.
Юст Ерас, один із організаторів протесту:
Ковідні правила більше неприйнятні. Ми повинні жити з короною, тому, будь ласка, інвестуйте в охорону здоров'я в Голландії, щоб ми могли впоратися з усіма коронаінфекціями в лікарні.
Бріджит, учасниця протесту:
Ми живемо з цією кризою вже понад півтора року. На початку ми йшли на поступки, але тепер влада має показати якусь довгострокову стратегію, а не вдаватися раз по раз до тих самих заходів, які не працюють!
Протестували відчайдушно, але мирно, й австрійці. Вони зіштовхнулися з найжорстокішими обмеженнями в ЄС. З понеділка 22 листопада в країні діє повний локдаун.
Анжеліка, учасниця протесту:
Ми проти обовʼязкової вакцинації, яку мають запровадити з 1 лютого. Хочемо захистити своїх дітей. Хай живе свобода!
Мартін, медсестра:
Це питання свободи. Втручання в наше тіло - це ризик. Саме тому ми виходимо на вулиці, щоб захистити наступні покоління, вибороти свободу для них.
Локдаун австрійська влада запровадила на 20 діб - через низький рівень вакцинації та рекордні показники захворюваності на Ковід.
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