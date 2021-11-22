Компания "Газпром" пригрозила в течение 48 часов прекратить поставки газа в Молдову. Об этом сообщает ТАСС.

Российский монополист потребовал от молдавской стороны оплатить уже поставленное топливо.

О намерении прекратить поставки газа в Молдову сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, молдавская сторона не оплачивает уже поставленный газ и не выполняет взятые на себя обязательства.

Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены.

Секретарь вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спыну Алина Мерлич заявила в комментарии NewsMaker, что правительство не получало уведомлений от "Газпрома" о прекращении поставок газа. В "Молдовагазе" в свою очередь сообщили, что готовят официальную позицию по этому вопросу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.

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