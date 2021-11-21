Украина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом"и обсуждает этот вопрос с европейскими партнерами. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "Радио Свобода".

Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продолжить и ведем на этот счет переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них тоже зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет.

По словам премьера, Украина предложила России увеличить транзит сверх условий контракта.

Мы готовы еще до 55 миллионов кубических метров увеличить транзит. И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте. Это еще раз подтверждает возможность украинской ГТС транспортировать и транзитировать вдвое большие объемы, чем сегодня законтрактованные, система к этому подготовлена.

Глава Кабмина сообщил, что газохранилища ГТС Украины имеют объем 33 млрд кубометров, используется, как правило, в районе 20-24, а максимальный объем был 26 млрд кубометров.

То есть мы наши газохранилища можем использовать как такой европейский сейф для сохранения дополнительных объемов газа для Европы на случай зимы. Для этого мы предлагали объединить наши усилия с частью или со всеми европейскими странами и создать такой "газовый фонд", который будет стабилизировать эти возможные кризисы, перепады в зимние периоды.

Напомним, что в декабре 2019 года Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.

Пятилетний контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 гг. В нем прописан принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Читайте также В России предложили Украине покупать газ на 20-30% дешевле

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.