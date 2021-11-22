Опозиція рекомендує запровадити надзвичайний стан у енергетиці [ Редактировать ]
Запаси на мінімумі. Вугілля в Україні вистачить до Нового року. Принаймні такі прогнози дають експерти ринку. Кажуть, бракує щонайменше трьох мільярдів кубометрів блакитного палива та 300 тисяч тонн вугілля. Не чекати колапсу закликають в опозиції. І щоб стабілізувати ситуацію, пропонують запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Ми рекомендуємо, щоб так, як передбачено законом про ринок газу, зараз ввести енергетичний надзвичайний стан. Це передбачає створення балансів, повністю розрахунок того,що потрібно і як робити зі споживанням, абсолютно точно розуміти, звідки поповнювати енергетичні ресурси. Ми внесли проект постанови у Верховну Раду, де заклали цей алгоритм - як діяти сьогодні.
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