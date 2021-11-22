Запаси на мінімумі. Вугілля в Україні вистачить до Нового року. Принаймні такі прогнози дають експерти ринку. Кажуть, бракує щонайменше трьох мільярдів кубометрів блакитного палива та 300 тисяч тонн вугілля. Не чекати колапсу закликають в опозиції. І щоб стабілізувати ситуацію, пропонують запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":