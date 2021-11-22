А от британським депутатам доведеться затягнути паски. Політикам заборонять сумісництво. Під табу потраплять передусім політичні консультації для приватних компаній. Бо ті часто межують із лобізмом, коли парламентарії розв'язують проблеми роботодавців у високих кабінетах.

На яких посадах депутатам все ж можна буде працювати і чому робота за сумісництвом опинилася в центрі скандалу? Розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Ось він - депутат, який став причиною гучного політичного сканадлу. Овен Патерсон - парламентарій із 24-річним стажем. Але тепер із приписом "екс". Патерсону довелося піти з посади після розслідування його діяльності за межами парламенту. Виявляється, депутат використовував свій політичний вплив для просування фінансових інтересів двох приватних компаній, де працював консультантом.

Кір Стармер, лідер опозиції в парламенті Великої Британії:

Ми знаємо, що Овен Патерсон брав участь у перемовах між приватною компанією та міністром, який відповідає за урядові контракти. Ми знаємо, що ця компанія отримала урядовий контракт майже на 600 мільйонів фунтів без жодної конкуренції чи тендера. Тож питання цілком закономірне - чи не було це оплачуваним лобізмом.

Мати другу й навіть третю, четверту роботу депутатам не забороняється. Вони можуть працювати на будь-яких посадах, зокрема, політичними чи юридичними консультантами. Але чого вони не можуть робити - це лобіювати. Тобто впливати на чиновників чи змінювати урядові правила заради роботодавців.

Третина британських парламентаріїв підробляє. Депутатська зарплата в Сполученому Королівстві - значно вища за середню і становить понад 4,5 тисячі фунтів на місяць - це майже 170 тисяч гривень. Але деякі обранці заробляють удвічі і втричі більше за сумісництвом.

Абсолютний рекордсмен - колишній Генпрокурор, депутат Джеффрі Кокс. Адвокатська діяльність принесла йому торік мільйон фунтів додаткового прибутку. Лідер опозиції Кір Стармер теж не цурається підробітків. За публічні виступи та юридичні консультації він отримав понад 100 тисяч фунтів. Друга робота в парламенті завжди тільки віталася.

Стівен Барклі, міністр уряду Великої Британії:

Я не впевнений, що депутати погодяться із забороною на весь підробіток. Можливість зберігати зв'язок із зовнішнім світом однозначно важлива в нашій професії. Тим паче, що таке рішення може нашкодити не лише депутатам, а й, приміром, нашій системі охорони здоров'я. Адже серед нас є лікарі та медсестри, які допомогли країні в часи пандемії.

Наразі в парламенті дійшли компромісу. Заборонити хочуть не будь-які підробітки, а лише пов'язані з політичними консультаціями.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я щиро вірю, що Велика Британія абсолютно не корупційна країна. У нас надзвичайно жорстка система парламентської демократії та контролю, насамперед із боку преси. Це кожен може бачити. Але так, у нас були випадки, коли, на жаль, депутати порушували правила, і я хочу, щоб їх покарали за це.

Нові правила працевлаштування для британських депутатів іще пишуть. Зокрема, збираються встановити максимальний розмір додаткової зарплати. Обмежать також час, який можна витрачати на підробіток. Наразі говорять про не більше ніж 15 годин на тиждень.