Опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2 отличаются от "Дельта-штамм" высоким уровнем распространения. Это заметили ученые из Гарвардского университета. Соответствующая научная работа опубликована в журнале Cell.

Они способны заражать как вакцинированных людей так и тех, кто перенес предыдущие инфекции.

Исследование происходило с помощью математической модели, которая описывает влияние пандемии, вызванной гипотетическими вариантами коронавируса на группы населения, использующие различные комбинации мер профилактики: ношение масок, социальное дистанцирование и вакцинацию.

Оказалось, что вариант с повышенной трансмиссивностью, вероятно, будет более опасным, чем вариант, который может частично ускользнуть от иммунной системы. Тем не менее вариант с обоими признаками может вызвать больше инфекций, повторных инфекций и прорывных инфекций, чем вариант только с одним признаком.

Также в очередной раз стало известно, что вакцинация положительно влияет на борьбу с коронавирусом.

Читайте также, отказ от второй прививки от коронавируса может иметь непредсказуемые последствия. Если человек пропустил вторую дозу, то эффект от первой "утилизируется" уже через месяц, и риски тяжелого течения заболевания и летального исхода возрастают.

Кроме того, в 8 регионах Украины зафиксировали новый подтип "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Этот вариант коронавируса является максимально заразным из всех известных штаммов COVID-19.

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