В 8 регионах Украины зафиксировали новый подтип "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Одесской области Гончаров.

По его словам, новый вариант штамма Дельта выявили в Одесской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Херсонской областях.

Отмечается, что этот вариант коронавируса является максимально заразным из всех известных штаммов COVID-19. Известно, что его распространение происходит на 10-15% быстрее, чем других подтипов штамма.

Читайте также, в Украине по состоянию на 17 ноября обнаружили 11 вариантов штамма коронавируса "Дельта". Исследование проводилось по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины - объектом исследования послужили образцы, взятые у больных коронавирусом из разных регионов страны.

Кроме того, штамм коронавируса "Дельта" имеет меньший инкубационный период, что быстро приводит к тяжелому течению болезни. Однако вакцинированные переносят его легче, при "Дельте" потребность пациента в кислороде возрастает в 5-6 раз, чем у больного на обычный штамм.

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