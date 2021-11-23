16 років при владі. 22 листопада 2005 року Ангела Меркель вперше стала канцлером Німеччини, а потім іще тричі її переобирали на цю посаду. Наразі Меркель закриває справи й готується до виходу на політичну пенсію. Що канцлерка планує робити в майбутньому - розкаже Тетяна Логунова.

Ще канцлер, але вже з приписом "тимчасова виконувачка обов'язків". Майже місяць тому Ангела Меркель отримала від президента країни свідоцтво про складання повноважень. І - на його прохання погодилася ще трохи попрацювати.

Період транзиту влади канцлерка використовує, щоб попрощатися зі світовими лідерами. Приймає їх у Берліні, сама їздить у гості й бере участь у різних самітах, які для неї є останніми.

А один саміт - Меркель навіть намагалася організувати особисто. Кілька днів тому канцлерка зізналася журналістам - вона просила Путіна про зустріч "Нормандської четвірки" на найвищому рівні. Але той прохання із Берліна проігнорував.

Ангела Меркель, в.о. канцлера Німеччини:

Я просила російського президента, щоб допоки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулась, я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але, на жаль, цього не сталося.

До кінця каденції Меркель "четвірка" точно не збереться.

Фінальний відлік - для Ангели Меркель. Цього тижня партії, які формують новий німецький уряд, планують представити й підписати коаліційну угоду. А на початку грудня винести на розгляд парламенту кандидатуру нового очільника уряду. Точна дата поки що невідома. Але, найімовірніше, 6-7 грудня новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц.

Ангелу Меркель уже не раз питали - чим вона займатиметься на заслуженому відпочинку?

Ангела Меркель в.о. канцлера Німеччини:

Я хочу добре подумати, чого мені хочеться. Писати? Виступати? Ходити в гори? Хочу я сидіти вдома чи подорожувати світом? Я вирішила для себе - спершу не робитиму нічого. Почекаю й подивлюся, яким буде новий період.

Від держави - Ангела Меркель отримуватиме пенсію - 15 тисяч євро. Їй залишать охорону, службовий автомобіль із водієм, бюро у приміщенні Бундестагу і штат із кількох референтів.