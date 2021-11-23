Масштабна ДТП в Болгарії: серед постраждалих немає українців [ Редактировать ]
Українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса в Болгарії - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаю, сьогодні о другій ночі на заході Болгарії сталася масштабна ДТП. Загинули щонайменше 45 осіб. 12 із них - діти. Припускають, що автобус врізався в дорожню огорожу або бордюр.
Після чого в салоні спалахнула пожежа. Семеро людей змогли вистрибнути з автобуса. Вони з опіками у лікарні. Рейс перевозив туристів із Туреччини до Північної Македонії.
по теме
Це той водій, який у стані наркотичного сп'яніння збив двох підлітків на пішоході.
Батькам Харківського інкримінують одразу дві статті: невиконання батьківських обов'язків і допуск до автомобіля осіб, які не мають права на кермування.
Трагедія сталася напередодні ввечері біля села Тихе, яке перетинає автодорога "Городище-Рівне-Старокостянтинів".
Трагедія сталася напередодні ввечері біля села Тихе, яке перетинає автодорога "Городище-Рівне-Старокостянтинів".
П'яний поліцейський на перехресті в'їхав у машину попереду. А коли спробував утекти, то протаранив ще два авто.