Припускають, що автобус врізався в дорожню огорожу або бордюр.

Українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса в Болгарії - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаю, сьогодні о другій ночі на заході Болгарії сталася масштабна ДТП. Загинули щонайменше 45 осіб. 12 із них - діти. Припускають, що автобус врізався в дорожню огорожу або бордюр.

Після чого в салоні спалахнула пожежа. Семеро людей змогли вистрибнути з автобуса. Вони з опіками у лікарні. Рейс перевозив туристів із Туреччини до Північної Македонії.