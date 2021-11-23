У Болгарії пояснили позицію президента щодо Криму [ Редактировать ]
Крим належить Україні. Утім, "наразі контролюється Росією". У Болгарії роз'яснили позицію президента Румена Радева щодо окупованого півострова.
В пресслужбі президента наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. А захоплення Росією Крима вважають порушенням міжнародного права.
Нагадаю, минулого тижня під час президентських перегонів Румен Радев заявив, що вважає Крим "російською територією", а санкції ЄС проти РФ неефективними. Напередодні ЦВК Болгарії підтвердила переобрання Радева на другий президентський термін. Роз'яснення болгар щодо українського Криму привітали у Вашингтоні.
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За результатами опитувань, чинний глава держави - Румен Радєв - здобув підтримку майже 66 відсотків виборців.
Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Крим належить Україні. Утім, "наразі контролюється Росією". У Болгарії роз'яснили позицію президента Румена Радева щодо окупованого півострова.
До "чорного" списку можуть потрапити вище російське керівництво, яке бере участь у плануванні або здійсненні вторгнення.
За його словами, в світі розуміють, що відбувається біля кордонів України.