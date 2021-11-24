"Оранжевая" зона стала больше: в Украине обновили зонирование [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 24 ноября, в Украине сократилась "желтая" зона карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Черновицкая область перешла в "оранжевую" зону.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая.
Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.
"Оранжевая" зона
Расширилась, в этой зоне теперь четыре региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
Эта зона сократилась, осталось только две области:
- Тернопольская,
- Кировоградская.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 23 ноября зафиксировано 12 729 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 720 человек, 23 107 пациентов поправилось.
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