По состоянию на среду, 24 ноября, в Украине сократилась "желтая" зона карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Черновицкая область перешла в "оранжевую" зону.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 19 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая.

Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.

"Оранжевая" зона

Расширилась, в этой зоне теперь четыре региона:

Полтавская,

Харьковская,

Закарпатская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

Эта зона сократилась, осталось только две области:

Тернопольская,

Кировоградская.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 23 ноября зафиксировано 12 729 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 720 человек, 23 107 пациентов поправилось.

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