Поліцейські викрили підробників ковідних сертифікатів на Рівненщині [ Редактировать ]
На Рівненщині поліцейські викрили групу осіб, які штампували фальшивки: і негативні ПЛР-тести, і міжнародні сертифікати про вакцинацію. Брали за ці папірці від півтори до шести тисяч гривень. Під час обшуків оперативники виявили на комп'ютері сотню підробок, які ще не встигли роздрукувати й передати клієнтам. Знайшли й гроші - понад 155 тисяч гривень, бланки, мокрі печатки медзакладів та лікарів, а також чорнову бухгалтерію. Затримали п'ятьох людей. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.
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