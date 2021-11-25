Найбільшу партію кокаїну вилучили у Колумбії [ Редактировать ]
10 тонн кокаїну на суму понад 300 мільйонів доларів вилучили в Колумбії. І це найбільша партія цього року. Таке повідомив міністр оборони - Дієго Молано. За його словами, поліцейські також знищили дві нарколабораторії. Операцію провели в колумбійській провінції Наріно, неподалік кордону з Еквадором.
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У фигурантов провели обыски
Організував наркобізнес 40-річний киянин, а його дружина та троє спільників обслуговували клієнтів. Під час обшуків у підозрюваних вилучили розфасований у пакети кокаїн та готівку.