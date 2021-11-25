Китай ужесточит надзор за информацией, которую распространяют знаменитости - актеры, музыканты и блогеры - в интернете и соцсетях. Об этом сообщает BBC.

Управление киберпространства Китая заявило, что контроль над звездами будет направлен на создание "позитивной и здоровой интернет-среды". Сплетни о музыкантах и киноактерах, а также излишнее к ним внимание "подрывают традиционные ценности китайского общества".

Официальной причиной введения цензуры стала череда скандалов со знаменитостями, связанных с уклонением от уплаты налогов и сексуальными домогательствами.

Чиновники будут следить не только за личными страницами известных и популярных людей, влияющих на умы молодежи, но и за теми сайтами, где публикуются сведения об этих знаменитостях, в том числе их фан-клубами.

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Актерам, блогерам, певцам и другим селебритис велено "быть скромнее" и следовать "моральным принципам", иначе их запретят показывать и по телевидению, и в интернете.

В КНР появится "черный список" звезд, которые пропагандируют чуждые китайскому обществу ценности. Туда будут зачислять за нескромное и вызывающее поведение, а также за показное богатство и пропаганду культуры потребления и призывы к фанатам покупать товары, которые рекламируются знаменитостями.

23 ноября Китайская ассоциация исполнительских видов искусства опубликовала список из 88 человек, которым запретили вести прямые трансляции в интернете за "неэтичное поведение".

В последние годы фан-культура переживает в Китае небывалый бум и расцвет. В стране с миллиардным населением многие знаменитости переходят в разряд "идолов", которым буквально поклоняются сотни и тысячи людей. Китайская газета The Paper пишет, что к 2022 году "экономика идолов" в "Поднебесной" достигнет $22 млрд.

Официальной причиной таких мер стала череда скандалов со знаменитостями, связанных с уклонением от уплаты налогов и сексуальными домогательствами.

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"Подробности" сообщали, что Китай сотряс громкий скандал после того, как бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай обвинила экс-вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии. Главная китайская соцсеть Weibo заблокировала имена Пэн Шуай и Чжан Гаоли, а поисковый запрос перестал выдавать результаты по слову "теннис".