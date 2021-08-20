Китайцам разрешили заводить третьего ребенка [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Парламент Китая (Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей) принял поправки к закону о населении и планировании рождаемости, разрешив семьям заводить третьего ребенка. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Теперь власти Китая поощряют вступление в брак и роды, а также право семьи иметь троих детей. Власти обязуются ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми, чтобы уменьшить расходы родителей на рождение и воспитание детей.
Ограничение рождаемости под лозунгом "Одна семья - один ребенок" действовало в Китае с 1979 года. В 2013 году власти разрешили семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка.
В 2015 году семьям в Китае разрешили иметь двух детей. В июле этого года в КНР решили отменить штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка.
Как сообщали "Подробности" Верховный суд Израиля признал незаконным запрет однополым парам заводить детей с помощью суррогатного материнства. В то же время в Израиле однополым парам нельзя заключать брак, но он признается, если пара поженилась в другой стране.
по теме
Сімейний обов'язок, якому не завадять ані гендерні стереотипи, а знедавна й закон. "Декретна" відпустка для тат, яка запрацювала в Україні навесні, дедалі більше стає популярною
Чому достеменно невідомо скільки нащадків у британського прем'єра та чому майбутнє маля називають "веселковим"?
До пошуків були залучені кінологи, лісівники та волонтери
Лялька - це класика української культури, яку не варто забувати та витісняти сучасними іграшками
Пішли до лісу збирати ягоди та гриби і не повернулися - на Закарпатті тривають пошуки чотирьох дітей