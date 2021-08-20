Парламент Китая (Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей) принял поправки к закону о населении и планировании рождаемости, разрешив семьям заводить третьего ребенка. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Теперь власти Китая поощряют вступление в брак и роды, а также право семьи иметь троих детей. Власти обязуются ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми, чтобы уменьшить расходы родителей на рождение и воспитание детей.

Ограничение рождаемости под лозунгом "Одна семья - один ребенок" действовало в Китае с 1979 года. В 2013 году власти разрешили семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка.

В 2015 году семьям в Китае разрешили иметь двух детей. В июле этого года в КНР решили отменить штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка.

Как сообщали "Подробности" Верховный суд Израиля признал незаконным запрет однополым парам заводить детей с помощью суррогатного материнства. В то же время в Израиле однополым парам нельзя заключать брак, но он признается, если пара поженилась в другой стране.