В Днепре произошел пожар в жилом многоэтажном доме, в ходе которого спасатели спасли более десятка человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание случилось в строении по проспекту Слобожанский, 1. Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров.

25 ноября в 13:53 в городе Днепр по проспекту Слобожанский,1 в девятиэтажном жилом доме на кровле возник пожар на площади около 200 м. кв.

Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 11 человек, в том числе трое детей. При этом один человек получил травмы и был госпитализирован в местное медучреждение. Известно, что к ликвидации пожара привлекли три десятка человек личного состава и 7 единиц специальной техники.

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Кроме того, в Одессе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в связи с которым, прошла масштабная эвакуация жителей. Возгорание случилось в квартире на 6-м этаже в доме по улице Академика Глушко, которая находится в Киевском районе города.

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