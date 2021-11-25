В Днепре произошел масштабный пожар в жилом доме (видео) [ Редактировать ]
В Днепре произошел пожар в жилом многоэтажном доме, в ходе которого спасатели спасли более десятка человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание случилось в строении по проспекту Слобожанский, 1. Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров.
25 ноября в 13:53 в городе Днепр по проспекту Слобожанский,1 в девятиэтажном жилом доме на кровле возник пожар на площади около 200 м. кв.
Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 11 человек, в том числе трое детей. При этом один человек получил травмы и был госпитализирован в местное медучреждение. Известно, что к ликвидации пожара привлекли три десятка человек личного состава и 7 единиц специальной техники.
Читайте также, в Киеве произошел пожар в шестнадцатиэтажном доме. Спасатели в настоящее время эвакуируют жителей квартир, возгорание случилось в Святошинском районе по проспекту Победы, 67А в 16-ти этажной новостройке.
Кроме того, в Одессе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в связи с которым, прошла масштабная эвакуация жителей. Возгорание случилось в квартире на 6-м этаже в доме по улице Академика Глушко, которая находится в Киевском районе города.
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