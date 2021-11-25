В Україні стартує конкурс для жінок підприємиць "Створено жінками". Про це повідомили організатори - Франко-українська торгово-промислова палата.

Цьогорічний конкурс покликаний відзначити підприємиць, які розвивають свою справу в умовах пандемії, спростувати упередження щодо жінок в бізнесі, посилити їхні можливості, а також надихнути не боятися розпочинати власну справу. Адже навіть у Києві власниць компаній лише 28% - а це найвищий показник серед інших українських міст.

"В суспільстві й досі існують стереотипи про "жіночі" і "не жіночі" справи. Деякі інвестори все ще вважають, що доля жінок - доглядати за дітьми та варити борщі. Як результат - жінкам важче залучити інвестиції й, відповідно, масштабувати свій бізнес. Для Франції рівність жінок і чоловіків є цінністю і завданням. Політика фемінізації керівних ланок управління бізнесом дала результати - вже близько 40% підприємств створюються за ініціативи жінок або жінками. Я сама веду бізнес в Україні і знаю, з якими упередженнями стикаються підприємиці. Тому я розумію, як важливо підтримувати створення і розвиток компаній, заснованих жінками. Саме тому ми заснували цей конкурс і проводимо його вже четвертий рік поспіль" - сказала Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати.

Участь в конкурсі є безкоштовною. Для цього необхідно до 30 січня 2021 року заповнити заявку на сайті проєкту: https://womanccifu.com.

Учасниці змагатимуться за головний приз премії - 100 000 грн на розвиток справи та ділову поїздку у Париж. Також всі учасниці можуть презентувати свої проєкти та знайти підтримку інвесторів, менторів, в тому числі - серед французької бізнес спільноти.

В Україні жінки вдвічі рідше, ніж чоловіки, є власницями компаній. І лише 3% жінок є власницями 330 найбільших за обсягом виторгу компаній. Пандемія додала жінкам складнощів - майже 40% стали отримувати меншу зарплатню.

"Ця премія дає значні ресурси жінкам для розвитку їхньої підприємницької діяльності і таким чином сприяє підвищенню їх присутності в економічній сфері" - прокоментувала Матильда Коме, Аташе з питань співробітництва в Посольстві Франції в Україні.

Олександра Балясна посіла перше місце на конкурсі "Створено жінками" минулого року. Вона - засновниця бренду для передчасно народжених немовлят "Раненько". Олександра сама - мама передчасно народженої дитини, яка 9 років тому стикнулась з тим, що не змогла купити одяг для своєї доньки.

"Через пандемію мені стало складніше закуповувати тканини - строки доставки збільшились, асортимент сильно "просів". На отриману грошову премію я закупила тканини, що дозволило виробництву працювати без перебоїв. Частину коштів витратила на доведення сайту до ладу - адже в умовах карантинних обмежень було важливо зробити зручними онлайн замовлення."

Іноді жінки обирають неповну зайнятість або посаду, яка дозволяє їм суміщати роботу і хатні справи, догляд за дітьми, тому ще одна мета конкурсу - надихнути жінок, що мріють, але не наважуються відкрити власну справу. Адже не лише переможниці отримають нові можливості, завдяки конкурсу учасниць помічають інвестори й можливі партнери.

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