Ракетний есмінець США прямує у Чорне море [ Редактировать ]
Ракетний есмінець військово-морських сил США прямує у Чорне море. Корабель Arleigh Burke братиме участь у маневрах разом з союзниками та партнерами з НАТО.
Деталей у прес-службі ВМС США не повідомляють. Раніше цей есмінець відпрацьовував бойові завдання в Іраку та Сирії. Зокрема, 2014-го року брав участь у боротьбі проти ІДІЛу.
Корабель в експлуатації з 1991 року. Оснащений, серед іншого, ракетами "Гарпун", "Томагавк", артилерійською установкою Mark-45 та зенітною Phalanx.
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Ці швидкі американські судна - частина безпекової допомоги Вашингтона для військово-морських сил України. Катери озброєні гарматами та кулеметами.
Зокрема ідеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів "Джевелін", мінометів та систем ППО Стінгер, а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану.
Зі Сполучених Штатів в Одесу, на борту транспортного судна прибули два патрульні катери.
Через Босфор у Чорне море увійшов вантажний корабель, який везе Україні два американські броньовані катери.