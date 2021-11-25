Деталей у прес-службі ВМС США не повідомляють.

Ракетний есмінець військово-морських сил США прямує у Чорне море. Корабель Arleigh Burke братиме участь у маневрах разом з союзниками та партнерами з НАТО.

Деталей у прес-службі ВМС США не повідомляють. Раніше цей есмінець відпрацьовував бойові завдання в Іраку та Сирії. Зокрема, 2014-го року брав участь у боротьбі проти ІДІЛу.

Корабель в експлуатації з 1991 року. Оснащений, серед іншого, ракетами "Гарпун", "Томагавк", артилерійською установкою Mark-45 та зенітною Phalanx.