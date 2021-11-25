І буквально щойно ЗМІ, посилаючись на власні джерела в Офісі Генпрокурора, написали, що у справі Шефіра правоохоронці провели близько ста обшуків. Перевіряли власників мисливської зброї з аналогічним калібром та магазини. Підозр поки що нікому не висунули.

Щонаймеше десять атак із важкого озброєння. На Донбасі противник різко збільшив кількість обстрілів. У яких напрямках протягом доби летіли ворожі снаряди? Розкаже Руслан Смєщук.

Сотні метрів окопів, бліндажів та інших укріплень. Передова в степах, на межі Луганської та Донецької областей. Нас ведуть траншеями, під постійним прикриттям від ворожого вогню. Зараз сонячна, прохолодна погода, а отже, прекрасна видимість. А це небезпечно.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми стараємося міняти позиції, міняємо спостереження, придумаємо укриття. Всякі засоби, щоб менше нас було видно. Снайпери можуть лежати де завгодно, спостерігати за нами.

Окрім снайперських куль, періодично "прилітають" ворожі реактивні гранати, міни та кулі - працює весь спектр калібрів. Так за минулу добу ворог щонайменше дев'ять разів гатив по українських армійцях уздовж усієї лінії зіткнення. На щастя, поранених та загиблих немає.

А це вже Донеччина - місцевість за кілька десятків кілометрів від передової. Тут танкісти, яким за Мінськими угодами нині не можна брати участь у бойових діях, тренуються в стрільбах.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожен член екіпажу відпрацьовує ведення вогню з танка, спареного кулемета та зенітного кулемета.

Наразі в ситуації постійних загострень на фронті, нагромадження російської техніки та військ на кордоні, танкові сили в постійній бойовій готовності. Адже в разі потужної ескалації, саме "ведмедики", так армійці ласкаво називають танки, прийдуть на допомогу піхоті.

Роман Левицький, військовослужбовець Збройних сил України:

Головне - це володіти тією технікою, на якій ти працюєш. Не важливо - це танкіст чи інший військовослужбовець. Якщо я знаю досконало свою техніку і своє завдання, успіх гарантовано.

За вправами танкістів - прискіпливо стежать інструктори та командири, щоб потім провести роботу над помилками.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Необхідно фіксувати такі показники як час завантаження боєприпасів, час першого пострілу. Згідно умов вправи надається певний час для виконання цієї вправи. Також я повинен фіксувати цей час.

Адже в реальному сучасному бою часто вирішальними стають не хвилини, а секунди.