В четверг, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на Донбассе и концентрацию российских войск на украинской границе. Об этом сообщает Офис президента.

В ходе беседы также затрагивалась подготовка саммита Восточного партнерства.

Собеседники обсудили развитие ситуации на востоке страны в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ.

В ходе переговоров Зеленский проинформировал главу Евросовета о предпринимаемых мерах по урегулированию конфликта. В свою очередь Шарль Мишель рассказал о результатах своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Политики договорились о координации своих действий и позиций по урегулированию конфликта.

Во время беседы также обсуждалась подготовка саммита Восточного партнерства, проведение которого запланировано на 15 декабря.

Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.

Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.

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